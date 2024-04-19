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Экс-преподаватель новой главы МИД Латвии Браже назвал ее женщиной с чутьем

Экс-преподаватель новой главы МИД Латвии Браже назвал ее женщиной с чутьем

Сейм Латвии утром 19 апреля утвердил Байбу Браже новым министром иностранных дел страны. Преподаватель Браже в годы обучения в Латвийском университете, а ныне депутат сейма, глава комиссии по вопросам гражданства, миграции и сплочению общества Гунарс Кутрис в беседе с «Известиями» рассказал, какой была его ученица и чего стоит от нее ожидать на посту главы МИД.

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