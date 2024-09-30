Целых 15 минут геймплея Hell is Us, гибрида Death Stranding и Souls Разработчики экшен-RPG Hell i...

Целых 15 минут геймплея Hell is Us, гибрида Death Stranding и SoulsРазработчики экшен-RPG Hell is Us, которые буквально вчера показали нам первый за долгое время трейлер своего проекта, решили сегодня поделиться массивным видео с игровым процессом грядущей новинки.
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