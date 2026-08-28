Генсек ООН выразил обеспокоенность эскалацией конфликта в Украине

Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций Антониу Гутерриш выразил серьёзную обеспокоенность в связи с эскалацией конфликта на территории Украины.
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