На военной базе ЮВО в Армении завершился месячник безопасности дорожного движения

На военной базе ЮВО в Армении завершился месячник безопасности дорожного движения

К занятиям было привлечено более 1,5 тыс. военнослужащих ЮВО из числа водителей и механиков-водителей автомобильной и бронетанковой техники, а также владельцев личного автотранспорта.

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