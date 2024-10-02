Хорошие новости светодиодного освещения: Ra90 в массы и больше честных ламп

В день открытия, 17.9.2024, я побывал на ежегодной светотехнической выставке Interlight. То, что я там увидел, во многом порадовало: если несколько лет подряд вся индустрия двигалась в сторону максимального удешевления в ущерб качеству, теперь, похоже, тенденции стали другими.