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Татар-информ

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Кравцов рассказал, что оценки за поведение в школах не повлияют на аттестат

Кравцов рассказал, что оценки за поведение в школах не повлияют на аттестат

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ» Оценки за поведение, которые вводят в пилотных школах для учеников 2–8-х классов, не будут влиять на текущую успеваемость, промежуточную аттестацию и итоговый аттестат.

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