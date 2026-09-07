Кравцов рассказал, что оценки за поведение в школах не повлияют на аттестат

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ» Оценки за поведение, которые вводят в пилотных школах для учеников 2–8-х классов, не будут влиять на текущую успеваемость, промежуточную аттестацию и итоговый аттестат.
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