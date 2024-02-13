Представитель Госдепа: США «воодушевлены» решением ЕС использовать доходы от российских активов для Украины

Помимо саморазрушительных для собственной экономики антироссийских санкций, фактически навязанных ЕС Соединенными Штатами, Вашингтон сумел заставить европейцев ввязаться в еще одну авантюру с малопредсказуемыми последствиями.
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