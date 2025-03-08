Серийный убийца пенсионеров сел в тюрьму спустя 22 года после кровавых расправ

Когда сыщики вышли на след Алёшина, он уже успел отбыть несколько сроков за грабежи.Бабушкинский суд Москвы вынес приговор Андрею Алёшину, приговорив его к 13 годам строгоча за убийства четырёх пенсионеров.
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