Украина собирается «укротить» власть Орбана

Власти Украины выразили желание оказать влияние на венгерского премьера Виктора Орбана, заявления которого, как считают украинцы, звучат как издевательство над Украиной, пишет государственное агентство "Укринформ".
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