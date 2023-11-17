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Украина собирается «укротить» власть Орбана

Украина собирается «укротить» власть Орбана

Власти Украины выразили желание оказать влияние на венгерского премьера Виктора Орбана, заявления которого, как считают украинцы, звучат как издевательство над Украиной, пишет государственное агентство "Укринформ".

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