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Живая Кубань

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В Краснодаре завели уголовное дело после наезда школьниц на самокате на коляску с ребенком

В Краснодаре завели уголовное дело после наезда школьниц на самокате на коляску с ребенком

В Краснодаре завели уголовное дело после наезда школьниц на самокате на коляску с ребенкомВ Краснодаре следственный комитет возбудил уголовное дело после наезда школьниц на самокате на коляску с маленьким ребенком.

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