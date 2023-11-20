В Краснодаре завели уголовное дело после наезда школьниц на самокате на коляску с ребенком

В Краснодаре завели уголовное дело после наезда школьниц на самокате на коляску с ребенкомВ Краснодаре следственный комитет возбудил уголовное дело после наезда школьниц на самокате на коляску с маленьким ребенком.
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