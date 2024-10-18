Извините, но меня, коренную обитательницу «другой, лучшей России», находящейся в хранимом Господом и Собяниным периметре МКАД, слегка пробило на эмоции от этого видео: Алтайский край, где убыль населения, при общей, скажем прямо, выдающейся незаселенности края, в прошлом году превысила 1000 человек в месяц, а в 2024 году этот показатель подрос еще — и вот такое! […] Сообщение И это вам не англичанка устроила! появились сначала на Дзен дневник.