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Аргументы и Факты

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Bloomberg: США ударили по школе для девочек в Иране из-за череды просчетов

Bloomberg: США ударили по школе для девочек в Иране из-за череды просчетов

К трагической гибели 123 девочек в школе в иранском Минабе из-за удара США 28 февраля привела целая череда просчетов.

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