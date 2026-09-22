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Пронедра

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Врачи объяснили сколько ложек сахара безопасно есть в день

Врачи объяснили сколько ложек сахара безопасно есть в день

Врачи ответили, сколько ложек сахара можно есть в день при рационе 2000 ккал. Но скрытый сахар в кетчупе, йогурте и хлебе съедает норму до обеда.

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