Огуречный лосьон без иллюзий: честный взгляд на домашнюю косметику

Помню то почти медитативное состояние, когда впервые решила приготовить домашний лосьон из огурца. Казалось, что сейчас произойдет какое-то алхимическое чудо, и простая зеленая мякоть превратится в эликсир молодости, который одним махом решит все проблемы с кожей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии