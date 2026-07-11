Огуречный лосьон без иллюзий: честный взгляд на домашнюю косметику

Помню то почти медитативное состояние, когда впервые решила приготовить домашний лосьон из огурца. Казалось, что сейчас произойдет какое-то алхимическое чудо, и простая зеленая мякоть превратится в эликсир молодости, который одним махом решит все проблемы с кожей.