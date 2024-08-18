Ушел из жизни Ален Делон

Актер, снявшийся в 86 фильмах, скончался в возрасте 88 лет. Последние годы Ален Делон жил в Швейцарии, где разрешена эвтаназия, и именно этот способ актер счел для себя подходящим для прощания с этим миром.
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