Неизвестный вандал испортил остановку поздравлением матери

Смоляне негодуют: «Воспитала сына, да жалко, что дебила» Неустановленный пока хулиган расписал краской остановочный павильон на улице Нормандия-Неман Смоленска, оставив на конструкции поздравление своей маме с Международным женским днём.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии