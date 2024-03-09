Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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Неизвестный вандал испортил остановку поздравлением матери

Неизвестный вандал испортил остановку поздравлением матери

Смоляне негодуют: «Воспитала сына, да жалко, что дебила» Неустановленный пока хулиган расписал краской остановочный павильон на улице Нормандия-Неман Смоленска, оставив на конструкции поздравление своей маме с Международным женским днём.

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