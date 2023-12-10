В Петербурге ищут педофила, который домогался до девочки в кафе

В Петербурге разыскивают мужчину, который домогался до девочки в кафе.Полиция Санкт-Петербурга разыскивает мужчину, подозреваемого в домогательствах к девятилетней девочке в кафе на Большой Пушкарской улице.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии