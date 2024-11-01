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Царьград

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Набиуллина заблудилась в двух соснах: "Безумие" ЦБ вскрыл Глазьев. Ситуация абсурдная

Набиуллина заблудилась в двух соснах: "Безумие" ЦБ вскрыл Глазьев. Ситуация абсурдная

Эльвира Набиуллина заблудилась в двух соснах. "Безумие" ЦБ вскрыл Сергей Глазьев. Он привёл конкретный пример, ситуация совершенно абсурдная: одной рукой боремся с инфляцией, другой - разгоняем.

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