В Смоленске «Жилищник» следил за своим сотрудником в социальных сетях, а потом уволил его

Сотрудник УК добился восстановления своих прав только через суд После смены руководства управляющей компании «Жилищник» некоторые сотрудники и смоляне, которые пользовались услугами УК, высказали свое недовольство.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии