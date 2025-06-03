Горячей воды нет уже в пяти районах Новосибирска

Испытания теплосетей от ТЭЦ-4 коснутся домов 5 и 6 микрорайона в Калининском районе города. Как сообщают энергетики, горячую воду отключат на следующих улицах в микрорайонах «Снегири» и «Родники»: - на Тайгинской, Курчатова, Красных Зорь, Рассветной в микрорайоне «Снегири»; - на Кочубея, улицах Родники, Краузе, Тюленина, Земнухова, Свечникова, Гребенщикова в микрорайоне «Родники».