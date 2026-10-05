Volvo зарегистрировала в России свой товарный знак для продажи машин

Шведский концерн Volvo оформил в России права на собственный логотип.«Заявка на регистрацию товарного знака была подана в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) в декабре 2025 года из Швеции от «Вольво трейдмарк холдинг АБ» через «АБ Вольво», а зарегистрирована только в сентябре 2026 года», – отмечается в сообщении.