В Москве задержан мигрант из Азербайджана Джамшид Мансырханов за свою ненависть к русским

ИА "Русский ГУП Продакшн" Напомним, что проживающий в Москве мигрант из Азербайджана Мансырханов Джамшид Чингиз оглы, находясь в состоянии алкогольного опьянения, принимал участие в стриме на одной из Интернет-платформ.