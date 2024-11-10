Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • Alex Nемо
    Фраза от автора: "Вот в чем отличие мусульман родившихся и выросших в России, от приезжих мигрантов, которые при любо...Некоторые уроки
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Некоторые уроки

Некоторые уроки

Как поступали с ваххабитами в Османской империиПрочёл пост (https://t.me/sashakots/48562) про сюсюканье с ваххабитами на зонах и решил вспомнить историю.

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Комментарии
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Alex Nемо
Фраза от автора: &quot;Вот в чем отличие мусульман родившихся и выросших в России, от приезжих мигрантов, которые при любой опасности бросят нашу страну и побегут на свою изначальную родину.&quot; А теперь фраза из заветов пророка Мохамеда всем мусульманам: &quot;Истинный мусульманин это тот рядом с кем люди любой религии чувствуют себя в безопасности!&quot; Ну может конечно не дословно, но смысл именно такой! Так что дело не в том где он вырос, а в том что он истинный МУСУЛЬМАНИН в соответствии с заветами пророка Мохамеда! Но в чём автор абсолютно прав это в том что давно пришло время, и необходимость, признания всех ваххабитских и про-ваххабитских течений и организаций их поддерживающих террористическими, со всеми вытекающими последствиями для лиц в этих делах замешанных! Насколько я помню статью об ответственности лиц причастных к поддержке терроризма еще из УК РФ не выбросили...
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