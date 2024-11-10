Некоторые уроки

Alex Nемо

Фраза от автора: "Вот в чем отличие мусульман родившихся и выросших в России, от приезжих мигрантов, которые при любой опасности бросят нашу страну и побегут на свою изначальную родину." А теперь фраза из заветов пророка Мохамеда всем мусульманам: "Истинный мусульманин это тот рядом с кем люди любой религии чувствуют себя в безопасности!" Ну может конечно не дословно, но смысл именно такой! Так что дело не в том где он вырос, а в том что он истинный МУСУЛЬМАНИН в соответствии с заветами пророка Мохамеда! Но в чём автор абсолютно прав это в том что давно пришло время, и необходимость, признания всех ваххабитских и про-ваххабитских течений и организаций их поддерживающих террористическими, со всеми вытекающими последствиями для лиц в этих делах замешанных! Насколько я помню статью об ответственности лиц причастных к поддержке терроризма еще из УК РФ не выбросили...