6000 мАч, Android 17 из коробки, IP64 и матричный экран. Раскрыты характеристики смартфона HMD Pulse 2T Pro

Матричный экран дополнит основную панель OLED Компания HMD готовит смартфон Pulse 2T Pro — известный инсайдер smashx_60 раскрыл подробные характеристики и опубликовал изображения устройства.
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