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«В поисках капитана Гранта» 40 лет спустя: как сложились судьбы Паганеля, леди Элен и юных героев

«В поисках капитана Гранта» 40 лет спустя: как сложились судьбы Паганеля, леди Элен и юных героев

Премьера «В поисках капитана Гранта» состоялась в 1986 году. За прошедшие десятилетия этот приключенческий сериал для многих превратился почти в семейную фотографию: его пересматривают, узнавая знакомые лица, и каждый раз удивляются не столько тому, как изменились актёры, сколько тому, какими молодыми они были тогда.

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