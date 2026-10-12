«В поисках капитана Гранта» 40 лет спустя: как сложились судьбы Паганеля, леди Элен и юных героев

Премьера «В поисках капитана Гранта» состоялась в 1986 году. За прошедшие десятилетия этот приключенческий сериал для многих превратился почти в семейную фотографию: его пересматривают, узнавая знакомые лица, и каждый раз удивляются не столько тому, как изменились актёры, сколько тому, какими молодыми они были тогда.
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