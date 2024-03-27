Politico: оппонент Орбана опубликовал запись о коррупции в окружении премьера

Бывший член правящей партии Венгрии "Фидес" Петер Мадьяр, являющийся сейчас активным оппонентом премьер-министра Виктора Орбана, опубликовал аудиозапись, которую посчитали косвенным доказательством наличия коррупции в окружении главы правительства.
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