Система "Визирь": более 500 проектов улучшили безопасность в России

Группа компаний ЦРТ с 2014 года успешно внедрила систему "Визирь" более чем в 500 проектах в России. Система повышает транспортную безопасность и активно применяется в таких городах, как Москва и Санкт-Петербург.
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