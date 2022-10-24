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Барановская – Аршавину о том, что их сын «стал как истинный спартаковец»: «Нужно уметь принимать выбор детей. Мы же когда-то приняли ваш выбор, Андрей Сергеевич»

Юлия Барановская отреагировала на высказывание Андрея Аршавина. Бывший гражданский супруг телеведущей заявил, что их младшему сыну, занимающемуся в академии «Спартака» с 2020 года, «уже так промыли мозги, что он стал как истинный спартаковец».

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