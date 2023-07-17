Айбек Шокпутов о победе Максума: «На мой взгляд, Азат немного горел, все-таки первый бой в лучшем промоушене мира»

Айбек Шокпутов, вырастивший немало чемпионов в профессиональном бойцовском клубе «Еркин куш», поделился, какие недостатки были у казахстанца Азата Максума (17-0) в поединке против американца Тайсона Нэма (21-14-1): «Уверенную победу в дебютном поединке Максуму было сложно сделать.
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