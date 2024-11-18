Женатый Натан заигрывает с Лерчек: «Если бы не был женат, клянусь, ты бы уже забеременела»

Эфиры со съемок шоу «Звезды в джунглях» все еще в разгаре, а страна продолжает удивляться откровенности Натана, который, кажется, во время записи кадров совсем не беспокоился о том, что скажет его женушка после релиза проекта.
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