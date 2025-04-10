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Выставленное на площади в Чечне тело напавшего на пост ДПС подростка сняли на видео

Выставленное на площади в Чечне тело напавшего на пост ДПС подростка сняли на видео

В сети появились видео с телом 17-летнего подростка Эскерхана Хумашева, выставленным на всеобщее обозрение на площади города Ачхой-Мартана в Чечне, где, по утверждению властей региона, он напал на пост сотрудников ДПС.

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Комментарии
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vagas Karlito
А может по другому и нельзя!?) А так для многих будет уроком!
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