Представлен обновленный седан Bentley Flying Spur[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Показанные еще в июне модернизированные купе и кабриолет Bentley Continental GT официально считаются новым поколением.
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