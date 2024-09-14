В Минобороны напомнили, что «Искандер-М» может уничтожить любую цель

Ракеты «Искандер-М» ежедневно наносят сокрушительные удары по инфраструктуре ВСУ. В пресс-службе Минобороны отметили, что кадры объективного контроля подтвердили способность оперативно-тактического ракетного комплекса уничтожить любую цель.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии