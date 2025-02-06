Сложности поиска жизни на Энцеладе: виновата физика океана? Аппараты бессильны?

Представьте себе бескрайний океан, скрытый под толщей льда. Океан, который, возможно, кишит жизнью… Но как её найти, если доступ к нему ограничен лишь тонкими струйками гейзеров, вырывающимися в космос? Именно с такой головоломкой столкнулись учёные, изучающие Энцелад, один из спутников Сатурна.