Нефтяной кризис 1973 года: повторится спустя 50 лет?

Новый ближневосточный кризис неминуемо отразится на ценах на нефть и газ. А зима близко. И что будет с ценами на топливо? В Москву обменяться мнениями на этой неделе приехали представители ведущих стран-эксортеров — Саудовской Аравии, Ирака, Ирана, Венесуэлы, Азербайджана, Южного Судана.