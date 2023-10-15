Нефтяной кризис 1973 года: повторится спустя 50 лет?

Новый ближневосточный кризис неминуемо отразится на ценах на нефть и газ. А зима близко. И что будет с ценами на топливо? В Москву обменяться мнениями на этой неделе приехали представители ведущих стран-эксортеров — Саудовской Аравии, Ирака, Ирана, Венесуэлы, Азербайджана, Южного Судана.
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