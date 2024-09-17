Ямальские школьники отправились в путешествие по городам России

Ученики восьмых классов из Ямала начинают культурные поездки по различным городам России. 16 команд, которые стали победителями проекта «ЮнАрктика», отправятся в Москву, Санкт-Петербург, Тулу, Волгоград, Тверь и Ржев.
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