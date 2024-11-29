В Москве перед судом предстанут обвиняемые в многомиллионном хищении денежных средств дистанционным способом

«Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве совместно с оперативниками Московского уголовного розыска и ФСБ России пресечена многомиллионная схема хищения денежных средств кредитной организации.
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