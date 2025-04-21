В Оренбургской области полицейские с представителями «Движения Первых» провели тематический час по профилактике мошенничества

Врио начальника отделения по вопросам миграции МО МВД России «Абдулинский» Тарас Терентьев совместно с председателем Общественного совета при МО МВД России «Абдулинский» Мариной Мурзаковой провели в центральной библиотеке им А.
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