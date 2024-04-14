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Джейлен Брансон набрал 40 очков в победном матче против «Чикаго»

Джейлен Брансон набрал 40 очков в победном матче против «Чикаго»

Джейлен Брансон стал самым результативным игроком встречи, набрав 40 очков. Разыгрывающий «Никс» реализовал 14 из 30 с игры, 1 из 4 из-за дуги и 11 из 12 с линии штрафных.

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