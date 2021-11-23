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В Колумбии изъяли кокаин на сумму более 300 миллионов долларов

В Колумбии изъяли кокаин на сумму более 300 миллионов долларов

Крупнейшую партию кокаина в 2021 году изъяли вооруженные силы Колумбии, 23 ноября сообщает Reuters. Министр обороны Колумбии Диего Молано сообщил, что во время операции военнослужащие также уничтожили две лаборатории по производству наркотиков.

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