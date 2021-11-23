В Колумбии изъяли кокаин на сумму более 300 миллионов долларов

Крупнейшую партию кокаина в 2021 году изъяли вооруженные силы Колумбии, 23 ноября сообщает Reuters. Министр обороны Колумбии Диего Молано сообщил, что во время операции военнослужащие также уничтожили две лаборатории по производству наркотиков.
Крупнейшую партию кокаина в 2021 году изъяли вооруженные силы Колумбии, 23 ноября сообщает Reuters. Министр обороны Колумбии Диего Молано сообщил, что во время операции военнослужащие также уничтожили две лаборатории по производству наркотиков.
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