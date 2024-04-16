Компания «ЮгСтройИнвест» устроила масштабный праздник для новоселов семейного квартала «Достояние» в Краснодаре

Компания «ЮгСтройИнвест» устроила масштабный праздник для новоселов семейного квартала «Достояние» в КраснодареНовоселам семейного квартала «Достояние» в торжественной обстановке вручили ключи от новых квартир.
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