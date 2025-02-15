Котопёс недели: возьмите из приюта пса Алмаза или кошку Маракуйю

Два чудесных питомца ждут встречи со своими хозяевами. фото: приют ПечатникиМы по-прежнему считаем, что главный подарок, который ты можешь сделать себе и только себе, а не кому-то другому, — это взять из приюта питомца.
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