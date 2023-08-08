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Трэй Янг поспорил с тренером, который объяснил, почему игрока «Атланты» не взяли в сборную США

Звездный разыгрывающий «Атланты» Трэй Янг поспорил с тренером Левеллом Мотоном, который объяснил, почему игрока снова не взяли в сборную США.

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