«Что-то с чем-то перепутала»: Долина высказалась о скандале с Бузовой и дресс-коде для артистов

Лариса Долина выступила против введения дресс-кода для артистов. Об этом она рассказала 5-tv.ru. Певица уверена, такие законодательные инициативы не уместны, потому что не учитывают сам процесс творчества, который стоит во главе работы артиста.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии