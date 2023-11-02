В Рязани убили начальника отделения службы судебных приставов Калужского

Жестокое убийство начальника отделения службы судебных приставов города и района произошло в Рязани.Telegram-канал SHOT сообщает, что 35-летний Сергей Калужский был застрелен неизвестным в День судебного пристава около восьми часов вечера.
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