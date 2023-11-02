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Палата представителей США одобрила помощь Израилю без упоминания Украины

Палата представителей США одобрила помощь Израилю без упоминания Украины

РИАМО - 3 ноя. Палата представителей США, преимущественно состоящая из республиканцев, одобрила законопроект о выделении помощи Израилю объемом примерно в 14,3 млрд долларов, в котором отсутствует упоминание Украины.

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