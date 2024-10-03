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Калужские новости

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Калужане смогут пожаловаться на нехватку льготных лекарств напрямую прокуратуре

Калужане смогут пожаловаться на нехватку льготных лекарств напрямую прокуратуре

3 октября с 9:00 до 13:00 областная прокуратура проведет «Горячую линию» по проблемам нехватки льготных лекарств3 октября с 9:00 до 13:00 областная прокуратура проведет "Горячую линию" по проблемам нехватки льготных лекарств.

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