Калужане смогут пожаловаться на нехватку льготных лекарств напрямую прокуратуре

3 октября с 9:00 до 13:00 областная прокуратура проведет «Горячую линию» по проблемам нехватки льготных лекарств3 октября с 9:00 до 13:00 областная прокуратура проведет "Горячую линию" по проблемам нехватки льготных лекарств.