Калужане смогут пожаловаться на нехватку льготных лекарств напрямую прокуратуре

3 октября с 9:00 до 13:00 областная прокуратура проведет «Горячую линию» по проблемам нехватки льготных лекарств3 октября с 9:00 до 13:00 областная прокуратура проведет "Горячую линию" по проблемам нехватки льготных лекарств.
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