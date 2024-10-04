Автовладельцам грозит лишение прав за скрытие госзнаков: новые правила в России Ирэн ОрлонскаяГосударственная Дума на своем пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект, предложенный правительством России, который вводит строгие меры против водителей, использующих устройства для сокрытия государственных регистрационных знаков.