Ведущая Тина Канделаки заявила, что против употребления Оземпика

Телеведущая и продюсер Тина Канделаки рассказала в Instagram о своем отношении к Оземпику. Один из подписчиков поинтересовался, как Тина Канделаки относится к Оземпику — препарату, который выписывают людям для лечения сахарного диабета второго типа.
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