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Путин удивился молчанию Германии на фоне взрывов на «Северных потоках»

Путин удивился молчанию Германии на фоне взрывов на «Северных потоках»

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что он испытывает удивление в связи с действиями нынешних властей Германии, которые ставят во главу угла интересы коллективного Запада, а не собственного государства.

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