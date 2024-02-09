Путин удивился молчанию Германии на фоне взрывов на «Северных потоках»

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что он испытывает удивление в связи с действиями нынешних властей Германии, которые ставят во главу угла интересы коллективного Запада, а не собственного государства.
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